全球首次人機共跑馬拉鬆將於北京亦莊舉辦

2024年11月，人形機器人“天工”亮相北京亦莊半程馬拉松。（圖源：新華社） 中評社北京4月8日電／據新華社報導，人類和人形機器人共跑半程馬拉鬆——這個連科幻電影都未曾上演的場景，將於4月13日在北京亦莊變為現實。歷史性的“人機半馬之約”背後，有哪些核心看點？為何讓人形機器人“跨界跑馬”？機器人完賽將面臨哪些挑戰？



人機共跑籌備進展如何？



每到春天，各地馬拉鬆賽事就如雨後春笋般湧現。在全球唯一“雙奧之城”和國際科創中心北京，將於4月13日舉辦的2025北京亦莊半程馬拉鬆暨人形機器人半程馬拉鬆主打“體育＋科技”路線，首次採取人形機器人與人同步報名、同時起跑，共跑21.0975公裡的創新形式辦賽。



目前，賽事核心籌備進展如何？北京經開區工委委員、管委會副主任李全告訴記者，賽事共吸引3萬多名人類選手報名。機器人方面，全球人形機器人企業、科研院所、機器人俱樂部、高校等創新主體熱情高漲，報名同樣踴躍。



值得注意的是，本次比賽為保障安全，在人類與人形機器人之間設置有物理阻隔，對應的比賽規則、完賽時間也有不同。但這種劃時代意義的人機共跑，顯然釋放出強烈的“科技走進現實”之感。



機器人選手準備得怎麼樣？記者探訪備賽現場發現，各參賽隊正從零部件、智能水平等方面加速迭代機器人運動能力，爭分奪秒開展技術攻關。一些參賽機器人最高奔跑時速達到12公裡。考慮到路跑對軀體衝擊較大，有機器人增加緩衝裝置，有的還穿上特製跑鞋。



北京經開區管委會副主任梁靚介紹，由於比賽尚屬全球首次，沒有現成經驗、數據可供參考，所以賽事保障、選手參賽都面臨不少挑戰。為做好機器人保障工作，主辦方專門設置保障車、機器人補給站等。此外在賽前與每支參賽隊深度溝通，共同推進技術研發、功能磨合，以幫助各隊實現自身成長目標。