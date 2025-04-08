“雪龍”號凱旋！中國第41次南極考察隊主要任務完成（圖源：央視新聞） 中評社北京4月8日電／據央視新聞報導，今天（4月8日），“雪龍”號極地科考破冰船返回上海，中國第41次南極考察隊順利完成主要任務。



來自國內外118家單位的516人參加此次考察，實施3船分航段進行。除了“雪龍”號之外，“永盛”號已於1月23日完成考察任務返港，“雪龍2”號目前仍在執行羅斯海聯合航次，預計6月完成考察任務返回上海。