日本新潟上演舞劇《朱鹮》獲觀眾點贊

4月6日，中國上海歌舞團演員在日本新潟表演舞劇《朱鹮》。（圖源：新華社） 中評社北京4月8日電／據新華社報導，中國上海歌舞團6日下午在日本新潟上演舞劇《朱鹮》，受到日本觀眾歡迎。



《朱鹮》當天在新潟共有兩場演出，中國駐新潟總領事崔為磊、新潟縣知事花角英世等到場觀看。兩場演出共有約3000人觀看，劇場座無虛席。



崔為磊在舞劇《朱鹮》走進新潟的歡迎會上致辭表示，合作保護朱鹮是中日友好的重要紐帶，也是國際野生動物保護合作的典型案例。舞劇《朱鹮》多次走進日本，成為中日友好的見證者、促進者。希望中日“朱鹮緣”不斷深化，並以此為紐帶，拓展各領域交流合作，助力全面推進中日戰略互惠關係。



花角英世等日方嘉賓感謝中方對當地朱鹮保護所作貢獻，希望《朱鹮》這一作品持續公演，傳播兩國友好聲音。



此次是《朱鹮》第四次赴日本巡演，也是第三次來新潟演出。本次巡演該劇還將走進札幌、旭川、大阪等地。



這部舞劇以保護世界珍稀瀕危鳥類朱鹮為題材，以傳統與現代相結合的舞蹈語言，詮釋了朱鹮從繁盛到瀕臨滅絕，再到種群重建的曲折歷程，彰顯人與自然和諧共生的理念，傳遞中日世代友好的堅定信念。



中國駐新潟總領事館還在劇場外舉辦了紀念中日朱鹮保護合作40周年圖片展，吸引不少觀眾駐足觀看。