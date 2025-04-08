哈爾濱：發揮紀法約束作用　營造良好氛圍

黑龍江省哈爾濱市紀委監委立足職責定位，靠前監督，以壓責督責促進擔責履責。圖為該市紀檢監察幹部會同職能部門對某智能製造公司相關工作開展監督檢查。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月8日電／據中國紀檢監察報報導，黑龍江省哈爾濱市是東北先進製造業基地、向北開放門戶、區域性科技創新高地。該市紀檢監察機關立足職能定位，把握剛性約束力度和執紀執法溫度，綜合發揮黨的紀律教育約束、保障激勵作用，推動全市黨員幹部在遵規守紀中改革創新、幹事創業，形成幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群眾敢首創的良好氛圍。



強化紀律教育，切實讓紀律要求內化於心、外化於行



“‘兩個維護’是黨的最高政治原則和根本政治規矩，《中國共產黨紀律處分條例》進一步嚴明黨的政治紀律和政治規矩，帶動各項紀律全面從嚴，黨員幹部要始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致。”近日，在哈爾濱市委黨校（行政學院）中青年幹部培訓班上，授課教師以《永遠守好紀律底線》為題，對《中國共產黨紀律處分條例》重點內容進行闡釋，並結合具體案例進行深入講解。



強化紀律教育，必須堅持不懈加強黨的創新理論武裝，今年以來，哈爾濱市紀檢監察機關持續鞏固拓展黨紀學習教育成果，與組織部門密切配合，持續推動紀律教育進黨校、入課堂。目前，習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想、關於全面加強黨的紀律建設的重要論述等內容已經作為必修課，列入市委黨校（行政學院）領導幹部進修班、任職培訓班和中青年幹部培訓班等主體班次。



紀律教育是培養紀律自覺的重要途徑，關鍵在常態長效。該市紀檢監察機關建立健全經常性和集中性相結合的紀律教育機制，創新方式方法，將紀律教育融入日常、抓在經常，常態化推進黨員幹部學紀知紀明紀守紀。



“開展紀律教育必須注重分層分類，避免大水漫灌，我們堅持重點帶動與整體推動相結合，把抓‘關鍵少數’和管‘絕大多數’統一起來，針對黨員幹部的職務級別、崗位特徵、年齡層次等，分別制定教育內容，開展差異化、精準化紀律教育。”該市紀委監委有關負責同志介紹。

