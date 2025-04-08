﻿國際調解院總部　最快年底開幕

中評社北京4月8日電／據大公報報導，律政司司長林定國表示，《關於建立國際調解院的公約》（《公約》）已於去年完成談判，現正積極籌備今年在香港舉辦的《公約》簽署儀式。



林定國指出，待《公約》通過和生效後，國際調解院總部將正式落戶香港，預計最快可於今年年底或明年年初開幕。隨著簽約成功、改建後的國際調解院總部落成，今年底會公布更多詳細規則。＼大公報記者 龔學鳴



律政司司長林定國昨日在立法會財務委員會特別會議上介紹說，國際調解院總部是首個在香港設立總部的國際政府間組織，亦是世界上首個專門以調解方式處理國際爭端的組織。他透露，成立國際調解院後將設有秘書處，並進行很多推廣活動。外交部有與其他內地部委溝通，讓有關方面知悉調解院將會簽約，希望今年底或明年初投入運作。特區政府亦一直透過現行機制與國資委、商務部保持密切溝通。



林定國認為，國際調解院在港成立後有助香港打造成為全球“調解之都”的國際形象，吸引爭議各方、調解員、律師及其他專業人士來港進行調解。



林定國在會上還表示，律政司將繼續推展涉外法律人才培訓，已於去年香港法律周2024期間正式啟動成立香港國際法律人才培訓學院，開展能力建設和推出“香港國際法律人才培訓學院項目”，收穫反應理想。



培育涉外法律人才 助企業“走出去”



未來培訓學院的重點工作包括培育熟悉“一帶一路”沿線國家法制，並可協助內地企業“走出去”的涉外法治人才隊伍，為“一帶一路”等國家戰略項目提供可持續的法律及爭議解決人才，以及配合國際法律及相關機構的持續發展，並為國際調解院等國際組織及機構育才、儲才等。



為持續推進粵港澳大灣區的法治建設，充分發揮大灣區“一國、兩制、三法域”的獨特優勢，林定國指，律政司正積極爭取擴展“港資港法”及“港資港仲裁”措施的適用範圍。