百元“小妝造”撬動消費“大市場”

1月21日，一名游人身著古裝在湖北省襄陽市唐城景區拍照。 蛇年春節將至，各地張燈結彩，人們參加各種喜慶活動，紅紅火火迎新春。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月8日電／據人民日報海外版報導，當“留洋大小姐”與“晚清格格”的妝容在社交媒體上掀起熱潮，當故宮紅牆下的“公主”身影成為流動的風景，一種聚焦於“妝造”的消費新潮流正在城市悄然興起。



在北京王府世紀大廈，鱗次櫛比的妝造工作室構成獨特的風景線。從“穿漢服拍照”到“沉浸式扮裝”，百元級的沉浸式妝造體驗消費如何撬動背後的大市場？記者進行了探訪。



一頓火鍋錢，體驗低成本“穿越”



在北京，有這樣一個“神奇”的地方：走進這里之前，還是普通“素人”，從這里走出，則變成了“格格”“小主”——這就是距離故宮東華門僅500米的北京王府世紀大廈。這棟商業樓，如今成了全國規模最大的“妝造體驗工廠”。



從清晨到日暮，近百家妝造工作室在此運轉，日均接待遊客超萬人次。工作日的下午三點，這里仍人頭攢動，許多裝扮好的消費者來往穿梭。在大廈一樓，記者發現，甚至有商戶專門為消費者提供洗頭、卸妝服務。



王府世紀B1層的一家工作室裡，25歲的北京白領林然正對鏡貼花黃。“刷到博主穿月白旗袍戴珍珠項鏈的視頻，立刻拉著閨蜜來復刻！”林然對記者說，“最近‘留洋大小姐’和‘晚清格格’的組合在社交平台很火，兩種截然不同的風格，正適合和好友一起來體驗。”林然介紹，她選擇的188元套餐包含妝發、服裝租賃和道具。兩人帶著CCD相機鑽進胡同，互拍了一組“民國風”寫真。傍晚，她將九宮格照片發到朋友圈。“朋友問是不是花了大價錢，其實成本也就是一頓火鍋錢。”林然說。



這樣的場景在王府世紀全天上演。38歲的濟南教師張女士帶著丈夫和女兒體驗“皇家套餐”——女兒戴著小旗頭扮“小格格”，她穿皇後常服，丈夫套上綉金龍的“皇袍”，一家三口在故宮太和殿前拍攝全家福。“回頭率特別高。”張女士說。

