鐵路部門今起試點高鐵寵物托運服務

11月1日，在晉城市陵川縣丈河村，遊客與村裡的小狗互動玩耍。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月8日電／據新華社報導，記者從中鐵快運股份有限公司獲悉，4月8日起，鐵路部門在京滬高鐵部分車次試點“隔離運輸、人寵分開、專人看護”的高鐵寵物托運服務，鐵路12306同步推出“寵物托運”功能，旅客提前2天及以上線上預約，預約成功後可同車托運1只家庭馴養且健康狀況良好、單只體重不超過15公斤、肩高不超過40厘米的貓、犬類寵物。



中鐵快運相關負責人介紹，鐵路部門持續深化運輸供給側結構性改革，積極適應廣大旅客多樣化的出行需求，在廣泛聽取旅客意見、深入開展市場調查基礎上，經過專業測試評估，自4月8日起在京滬高鐵北京南、濟南西、南京南、上海虹橋、杭州東等5座車站間的G119／118、G121／122、G127、G134、G183／184、G195／196等10趟列車上試點高鐵寵物托運服務。



該負責人介紹，高鐵寵物托運實行“隔離運輸、人寵分開、專人看護”。



一是採用專用裝備，實行隔離運輸。投用自主研發的自帶空氣循環、含氧量和溫濕度監測、降噪、除味等功能的高鐵專用寵物運輸箱，寵物全程存放於寵物運輸箱內，並放置在列車高鐵快運櫃內，可有效防止寵物飛毛、氣味、叫聲對列車內部環境的影響。



二是全程獨立存放，實行人寵分開。每趟列車設置一組用於存放寵物運輸箱的高鐵快運櫃，一般位於中部車廂的一端，與旅客乘車空間相對隔離。工作人員全程不開箱，確保車內環境良好和寵物安全。



三是加強監測巡視，實行專人看護。工作人員通過寵物運輸箱的監測系統觀察寵物狀態，定時巡視檢查，間隔不超2小時，視情況給寵物適當添加飲用水、不予喂食，托運人不能探視寵物。一次托運完成後，工作人員將及時對寵物運輸箱清潔消毒，並在列車終到後對高鐵快運櫃進行全面清潔消毒。

