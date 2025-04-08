我國明確加快農業強國建設路線圖和施工圖

無人巡檢機器人在農芯科技（天津）有限責任公司智慧農業園區智能溫室內巡控（圖片來源：新華社） 中評社北京4月8日電／據新華社報導，中共中央、國務院近日印發《加快建設農業強國規劃（2024—2035年）》，提出加快農業強國建設的路線圖和施工圖。規劃明確，到2027年，農業強國建設取得明顯進展。鄉村全面振興取得實質性進展，農業農村現代化邁上新台階。



具體來看，到2027年，我國糧食綜合生產能力達到1.4萬億斤，重要農產品保持合理自給水平；農業科技裝備支撐持續強化，關鍵核心技術攻關取得突破，育種攻關取得顯著進展；現代鄉村產業體系基本健全，產業鏈供應鏈價值鏈延伸拓展，農業國際競爭力進一步提高；宜居宜業和美鄉村建設取得積極進展，農村生態環境明顯改善；脫貧攻堅成果鞏固拓展，農村居民人均可支配收入增長與國內生產總值增長基本同步，城鄉居民收入差距持續縮小。



圍繞目標，規劃提出全方位夯實糧食安全根基，把中國人的飯碗端得更牢更穩；全領域推進農業科技裝備創新，加快實現高水平農業科技自立自強；全環節完善現代農業經營體系，促進小農戶和現代農業發展有機銜接；全鏈條推進農業產業體系升級，提升農業綜合效益；進一步深化農業對外合作，培育農業國際競爭新優勢；高質量推進宜居宜業和美鄉村建設，提升農村現代生活水平；促進城鄉融合發展，縮小城鄉差別等七方面重點任務。



為了確保任務落實，規劃從壓實責任、保障要素等多方面提出了保障措施，如明確各級黨委和政府堅決扛起主體責任，將農業強國建設列入重要議事日程，納入國民經濟和社會發展規劃等；各有關部門要加強政策協同配合，強化規劃、項目、資金、要素間的有效銜接；引導有條件的縣（市、區）加快建設農業強縣，分類探索差異化、特色化發展模式等。



規劃明確，到2035年，我國農業強國建設取得顯著成效。鄉村全面振興取得決定性進展，農業現代化基本實現；到本世紀中葉，農業強國全面建成。鄉村全面振興，農業農村現代化全面實現。