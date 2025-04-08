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韓國宣布6月3日舉行新一屆總統選舉
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2025-04-08 10:56:43
這是3月24日在韓國首爾的韓國憲法法院拍攝的彈劾案庭審現場。（圖片來源：新華社）
中評社北京4月8日電／據新華社報導，韓國代總統、國務總理韓德洙8日宣布6月3日為新一屆總統選舉日。
當天，韓德洙主持召開國務會議，會議審議並通過了這一決定。會議同時決定將6月3日定為臨時公休日。
韓國憲法法院4日通過彈劾總統尹錫悅的裁決，尹錫悅即刻被罷免總統職務。根據法律，韓國須在60日內舉行新一屆總統選舉，即不得晚於6月3日舉行選舉。代總統須在選舉日50天前公布選舉日期。
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