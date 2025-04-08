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印尼亞齊特區西北部海域發生6.2級地震
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2025-04-08 11:41:13
中評社北京4月8日電／據央視新聞報導，綜合印尼氣象、氣候和地球物理局發布的報告，當地時間4月8日2時48分，印尼亞齊特區錫納邦鎮西北192公裡海域發生6.2級地震，震中位於北緯2.82度，東經94.67度，震源深度10公裡。預計不會有海嘯風險。
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