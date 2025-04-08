美國對等關稅：強者為所欲為，弱者受其所難

中評社北京4月8日電／據新華社報導，“住手！”“抗爭”“我們不想要這樣的美國！”，超1000場遊行，逾50萬人參與……美國總統特朗普日前簽署最新的“對等關稅”行政令，加之美國政府此前出台的一系列政策，引發美國國內及歐洲強烈抗議。連日來，多地民眾走上街頭，用行動表達不滿與憤怒。



金錢、領土、權力——美國《紐約時報》日前將特朗普政府的政策總結為這三個關鍵詞，並指出這些既是目標、也是手段。美國《外交政策》雜誌一篇文章寫道：美國已成為當今世界最大的威脅之一。



“美國修建了一道‘關稅墻’”



“特朗普政府想要重塑全球經濟秩序和美國在其中的地位。”美國政治風險咨詢公司歐亞集團總裁伊恩·布雷默說，為此美國修建了一道“關稅墻”。



上任以來，特朗普政府採取了種種措施，將“關稅墻”越壘越高：對進口鋼鐵和鋁產品徵收25%關稅、對進口汽車徵收25%關稅，加之最新的“對等關稅”行政令，“關稅大棒”無差別砸向所有貿易夥伴。



美方措施引發多方批評和反制。聯合國秘書長古特雷斯指出，在貿易戰中沒有贏家，脆弱國家面臨的挑戰更令人擔憂；澳大利亞總理阿爾巴尼斯批評美國的關稅政策沒有邏輯依據，違背澳美兩國夥伴關係基礎；歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟“將採取進一步反制措施”；英國商業和貿易大臣雷諾茲說，政府將採取一切必要措施捍衛英國的國家利益。此前，加拿大已宣布對美國商品徵收反制關稅，歐盟也決定對美國商品徵收反制關稅。



一些經濟分析師認為，受關稅政策衝擊最嚴重的很可能是美國自身。美國耶魯大學預算實驗室的報告指出，從長遠看，特朗普政府的關稅政策將導致美國經濟明顯萎縮；由於美國進口關稅平均稅率上升，高盛首席經濟學家揚·哈丘斯將今年美國經濟增長預期從2.4%下調至1.7%；《紐約時報》分析指出，別國針對美國關稅的反制措施將影響美國近800萬人就業。克羅地亞利貝爾塔斯國際大學教授盧卡·布爾基奇表示，美國中產階級、藍領階層都將受到較大影響，“關稅戰”並不會像特朗普宣稱的那樣，“讓美國再次偉大”。