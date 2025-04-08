120萬首都市民植樹播綠美化家園

中評社北京4月8日電／據人民日報報導，7日，為期一周的首都全民義務植樹盡責活動迎來圓滿收官。活動中，120萬首都市民植樹栽花、清理綠地、撫育林木、認養樹木，以多種形式履行植樹義務。



4月1日至7日義務植樹盡責活動期間，全市新植各類樹木8萬餘株，養護樹木102萬株，清掃綠地718萬平方米，設立主題宣傳咨詢站點458個。今年春季義務植樹工作堅持科學、務實、節儉原則，以花園城市建設為目標，優先選用鄉土樹種和彩化樹種，持續推進綠化彩化立體化，並加強樹木的養護管理，確保林木成活成林。



今年全市設立春季植樹盡責接待點3處、林木撫育活動接待點14處，119個“互聯網＋全民義務植樹”基地提供多種形式的全年化接待服務。



自開展義務植樹運動以來，北京已有超過1.1億人次通過各種形式參加，植樹2.2億餘株，森林覆蓋率提高到44.95%，公園綠地500米服務半徑率達到91%。如今，北京已有各類公園1100個，越來越多的市民能夠“推窗見綠，開門見園”。



據介紹，首都綠化委員會辦公室近期對首都全民義務植樹盡責形式進行了修訂，進一步拓寬義務植樹參與方式。新版盡責形式拓展為8個大類47種，包括花園場景營建類、認種認養類、撫育管護類、造林綠化類、自然保護類、設施修建類、捐資捐物類、志願服務類。