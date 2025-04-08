中評社北京4月8日電／據人民日報報導，由國家衛生健康委主辦的世界衛生日主題宣傳活動今日在京舉行，今年我國的宣傳主題是“保障母嬰健康 呵護祖國未來”。我國婦女兒童健康水平顯著提升，婦幼健康核心指標位居全球中高收入國家前列，被世界衛生組織列為婦幼健康高績效的10個國家之一。



婦幼健康頂層設計全面加強。我國先後頒布實施了母嬰保健法、婦女權益保障法，連續實施了4個周期的中國婦女兒童發展綱要，結合推進深化醫改對婦女兒童健康投入力度不斷加大，婦幼健康服務的公平性、可及性不斷提高。



婦幼健康服務體系不斷完善。形成了以婦幼保健機構為核心、以基層醫療衛生機構為基礎、以大中型醫院和教學科研機構為支撐的婦幼健康服務體系。目前全國已經建成了3491個危重孕產婦救治中心，3221個危重新生兒救治中心。全國共有婦幼保健機構3081家，婦產科醫師數達到37.3萬人。



婦女兒童重點疾病防治成效顯著。把好婚前、孕前、孕期、新生兒4道出生缺陷防治關口，出生缺陷導致的嬰兒死亡率、5歲以下兒童死亡率較5年前均降低30%以上，神經管缺陷、唐氏綜合征等5種嚴重致殘出生缺陷發生率降低21%。



婦幼健康服務均等化水平不斷提高。推進生育全程基本醫療保健服務，持續實施母嬰安全5項制度，全國住院分娩率持續穩定在99.9%以上，孕產婦系統管理率、3歲以下兒童系統管理率和7歲以下兒童健康管理率均達到90%以上。