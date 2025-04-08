中評社北京4月8日電／網評：如何防範AI詐騙以假亂真？



來源：人民日報 作者：張天培 蘇濱



上傳一張靜態照片，即可生成動態視頻；只需幾秒語音，就能克隆聲音……這不是科幻電影，而是發生在身邊的真實事件，“AI換臉”正成為侵權違法的重災區。



近期，為規範應用人臉識別技術處理人臉信息活動、保護個人信息權益，國家互聯網信息辦公室、公安部聯合公布《人臉識別技術應用安全管理辦法》，對應用人臉識別技術處理人臉信息的基本要求和處理規則、人臉識別技術應用安全規範、監督管理職責等作出了規定。辦法將於2025年6月1日起施行。



人臉識別技術應用與人臉信息安全緊密相關。人臉識別具有唯一性、不可更改性、不可匿名性，一旦洩露，極易對個人的人身和財產安全造成危害，還可能威脅公共安全。



AI詐騙形式多樣



貴州省黔東南苗族侗族自治州凱裡市公安局反詐中心負責人吳西福介紹，一家科技公司的負責人郭先生有一天接到好友打來的視頻電話，說自己正在外地投標，需要幾百萬元保證金，想用郭先生的公司賬戶走一下賬。不久後，好友說已經把錢轉到郭先生的賬戶並截圖證明。郭先生覺得通過視頻能看到好友本人，便沒等收到轉賬成功的通知就給好友轉了錢。後來，郭先生遲遲沒收到轉款，聯繫好友時才發現自己被騙。



寧夏回族自治區銀川市某公司部門經理張先生接到“老板”視頻電話，對方稱因情況緊急，急需轉賬匯款。在視頻中確認是“老板”後，張先生放下了戒心，十幾分鐘內將20萬元轉入指定賬戶。直到下午當面匯報工作時，張先生才發現上當受騙。