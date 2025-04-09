李家超記者會：香港能夠在挑戰中變得更茁壯

特首記者會現場（中評社 段曉魯） 中評社香港4月9日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超4月8日上午在政府總部召開記者會，他介紹了為了面對美國濫施關稅，特區政府在這方面的應對措施。期間，他還就美國網紅來港、特區政府緬甸救援隊、盛世3月等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。上星期美國宣布對多個貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”，其中向香港產品加徵三成四關稅，連同早前宣布的兩成關稅，累計徵收五成四關稅。



美國不再奉行自由貿易，肆意破壞國際共同建立的世界貿易規則，霸凌野蠻，損害全球貿易，嚴重破壞多邊貿易體制及全球化進程。



這次濫施關稅影響全球不同國家和地區，稅率加幅巨大、涵蓋的商品範圍廣泛，破壞了世界經貿秩序，為世界帶來極大風險和不穩定性。這些風險包括破壞了全球消費品產業鏈和供應鏈的穩定性，尤其是對中小企業、跨境電商及配套產業鏈造成不利影響。



全球供應鏈受擾亂、生產成本上升等連鎖效應，影響國際貿易和投資者對市場的信心，有可能引發貿易萎縮；生產成本上升引發通脹風險，改變了原先利息可能下調的預期，增加全球衰退的風險。長遠來說，會加速地緣經濟割裂，世界自由貿易傾向區域化發展，而區域與區域之間亦可能出現更多貿易壁壘。



香港除面對上述有關全球的風險，更因為香港是一個高度外向型的國際自由港，轉口貿易和物流業將面對壓力。對外貿易企業，尤其中小企和跨境電商等在短期內無可避免會受到影響。