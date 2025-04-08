中評社北京4月8日電／網評：更好釋放公共數據的價值



來源：光明日報 作者：張力 程敏



近日，有媒體援引國家數據局相關負責人消息稱，國家公共數據資源登記平台自3月1日上線以來，截至3月30日已審核通過登記數據700項，涵蓋的存儲數據規模達239.23TB。這標誌著我國數據要素市場化配置改革邁出重要一步。



公共數據因其普惠共享、權威性與規模集聚的特性，已成為促進技術革新與產業升級的關鍵資源。推動公共數據高質量開發與應用，既是釋放生產要素價值的客觀要求，也能通過優化資源配置推動經濟社會各領域高質量發展，進而為中國式現代化提供更加堅實的數字化基礎支撐。



公共數據通過跨部門整合與標準化共享，為技術研發、產業升級提供精準決策支持。毋庸諱言，其價值釋放目前面臨多維挑戰：安全方面，數據防護能力與風險防控需求尚存差距，隱私洩露風險值得警惕；效率方面，共享動力不足導致部門“數據孤島”問題仍然不同程度存在，數據標準差異化、權責邊界模糊等導致效率折損；公平方面，區域數字資源與人才儲備差異、收益分配機制缺位等都削弱了公共數據開發利用的普惠性。如何以系統性方案築牢安全防線、暢通要素流動、促進普惠共享，是推進公共數據要素市場化改革需要解答好的重要命題。



規則體系與技術防護協同發力，築牢安全防線。建議以公共數據分級分類動態目錄為基礎，構建覆蓋數據開發利用全流程的安全閉環體系。在規則允許的情況下，可結合各地探索實踐，建立“禁止－受限－無條件”三級動態開放目錄，壓實數據控制者、開放平台及使用者責任，包括要求數據持有部門履行源頭合規審查與公平供給義務，開放平台強化身份認證、脫敏處理與訪問權限管理，使用者嚴守授權範圍與應用場景邊界，從而形成“權責對等、分段控制”的責任體系。在技術維度，需推動隱私計算、安全沙箱等技術嵌入開發流程，實現“數據可用不可見”與“場景可控可追溯”的雙重保障。同時，建立多方協同的技術標準迭代機制，由政府牽頭聯合科研機構、行業組織共同完善關鍵技術規範，確保防護能力與風險演變同步升級。最終通過“規則約束＋技術硬隔離”的立體防禦，達成事前風險預判、事中行為管控、事後溯源追責的安全治理閉環。