中評社北京4月8日電／網評：休閑產業發展前景廣闊



來源：光明日報 作者：錢旭紅



人工智能和機器人技術突飛猛進，一個嶄新的前景正在浮現：人類休閑將可能進入一個以人的精神提升和興趣滿足為核心價值、以休閑體驗為外在表象的新時期。



休閑的形態隨文明演進不斷嬗變：在原始社會，祭祀舞蹈、岩畫創作構成最早的休閑形態；在農業文明，節慶、棋藝、詩歌等是休閑的主要形式；在工業社會，旅遊、電影、體育賽事等活動拓展了人們的休閑生活；而在智能時代，虛擬現實、元宇宙社交等更加豐富多元的休閑樣態將會逐步呈現。



古今中外，休閑始終與哲學、藝術、科學等領域的誕生和跳躍性發展密切相關。馬克思強調“勞動不僅是謀生的手段，而是生活的第一需要”，強調生產力的進步應使人類擺脫“謀生”勞動時間的束縛，通過自由時間實現自我完善。不以物質獲取為目的的勞動，不再是生存所需，而是健全成長、精神愉悅的興趣盎然。農業文明時代，人類絕大部分的時間用於維持生存；工業革命後，時間的分配發生革命性變化，使得休閑從生活的邊緣走向中心。



隨著生產效率達到一定高度，休閑升華為勞動的高級形式，超越傳統勞動而聚焦於體驗感悟、專注於創新創造，成為人類追求自由而全面發展的重要場景和狀態。在這樣的境界，人們更加關注精神文化、藝術人文、科學創造和哲學思考，追求更高層次的生存意義與價值。人文藝術學科、哲學社會科學獲得新生和磅礴發展，科學技術工程學科超越“工具性”的價值特性得以體現，人類更加注重與自然的和諧相處。從這個意義上說，休閑不僅是個人生活的調劑，更是社會進步的標誌。可以預見，人工智能將從多個維度解放人類，將人類推向更高價值的活動領域。



當傳統勞動被機器人、自動化系統和人工智能所替代，人們對情緒價值和精神產品的需求將大規模提升。在帶來經濟效益的同時，人工智能時代的休閑更可以讓人們放鬆身心、激發靈感、提升創造力，從而更好地從事高級勞動和追求精神升華。隨著人工智能、虛擬現實、合成生物等底層科技的迅猛發展，休閑產業正在經歷深刻的變革。這場變革不單是規模的擴大或形式的創新，而是重新定義休閑產業的內涵和外延，實現產業結構的根本性躍遷。