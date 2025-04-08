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新加坡一建築發生火災 19人被送醫
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2025-04-08 20:00:46
中評社北京4月8日電／據新華社報導，新加坡民防部隊8日通告，該國南部裡峇峇利路一棟三層建築當天上午發生火災，包括15名兒童在內的19人被送醫救治。
民防部隊在社交媒體上發文說，當天9時45分許接到火警，部隊到場時二層和三層火勢仍在蔓延，一些人被困於三層窗台，民眾正使用腳手架和梯子協助救出部分被困人員。火勢在半小時內被撲滅，起火建築及鄰近區域約80人被疏散。
目前，火災原因仍在調查中。
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