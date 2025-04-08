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特朗普再次揚言要“接管”加沙地帶
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2025-04-08 19:52:27
中評社北京4月8日電／據新華社報導，美國總統特朗普7日再次揚言要“接管”加沙地帶。
特朗普當天在白宮與到訪的以色列總理內塔尼亞胡會見結束後對媒體說，加沙地帶是極其重要的房地產，由美國來“接管”和“控制”對該地區而言是“好事”。
特朗普今年2月以來曾多次表示，希望由美國“接管”加沙地帶並負責該地區重建，加沙居民應遷至埃及、約旦等周邊國家。此番言論受到阿拉伯多國和國際社會強烈反對和批評。
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