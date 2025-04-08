英國確診一感染源不明“分支Ib”猴痘病例

中評社北京4月8日電／據新華社報導，英國衛生安全局7日確認，英國確診一例感染源不明的猴痘病毒“分支Ib”毒株感染病例。



英國衛生安全局說，這名居住在英格蘭東北部的患者於3月確診。但與此前病例不同，該患者沒有報告的旅行史，也沒有報告與英國此前病例有關聯。目前，這名患者的所有密切接觸者均已接受醫學觀察，未發現其他病例。



英國此前確診的猴痘病例要麼曾前往受猴痘疫情影響國家，要麼與猴痘感染者有關聯。英國衛生安全局表示，仍需進一步調查以確定這名患者的感染源。



“分支Ib”毒株是猴痘病毒毒株“分支I”的變異株，2023年在剛果（金）出現並迅速傳播，後蔓延到其他國家和地區。去年10月30日，英國衛生安全局宣布在倫敦發現該國首例“分支Ib”毒株感染病例。



英國衛生安全局3月19日確認，在審查現有證據後，“分支Ia”和“分支Ib”猴痘病毒毒株將不再被歸類為“嚴重後果傳染病”，但強調這一決定不應被解讀為猴痘病毒毒株“分支I”不再對公共衛生造成影響。



今年2月，世界衛生組織總幹事譚德塞宣布，猴痘疫情仍然構成“國際關注的突發公共衛生事件”。猴痘是一種病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。