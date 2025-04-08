假新聞致美股巨幅波動

中評社北京4月8日電／據新華社報導，由於美國關稅政策引發市場恐慌持續，美國紐約股市7日大幅低開後低走，但關於美國可能暫停90天實施所謂“對等關稅”的傳聞刺激美股早盤快速反彈，隨後白宮的澄清又導致主要股指快速回落，盤中出現劇烈震蕩。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌349.26點，收於37965.60點，跌幅為0.91%；標準普爾500種股票指數下跌11.83點，收於5062.25點，跌幅為0.23%；納斯達克綜合指數上漲15.48點，收於15603.26點，漲幅為0.10%。



美國白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特7日早間在接受媒體採訪時的表態引發市場對美國在未來90天有可能暫停加征關稅的揣測，美國股市早盤隨之劇烈反彈並一度顯著上漲。



在不足40分鐘時間內，標普500指數從盤中4835.04的低點快速衝高至5246.57點，漲幅達8.51%；道瓊斯工業平均指數在出現1703.08點暴跌後，隨即出現2595.24點的快速上漲，漲幅達7.09%。



不過，隨著白宮很快否認這一消息的真實性，美國股市主要股指快速回落，隨後弱勢盤整。



繼羅素2000指數和納斯達克綜合指數在3日和4日分別跌入技術上的熊市後，標普500指數在7日早盤短暫跌入熊市區間，與2月19日創下的6144.15點最近歷史新高相比最大跌幅達到21.3%。



數據顯示，當日美股成交290億股，高於4日的267.7億股和過去10個交易日169.4億股平均水平，達到至少18年來的新高。



美國總統特朗普7日繼續在關稅問題上做出強硬表態，表示不會暫停所謂的“對等關稅”政策，市場人氣繼續承壓。



摩根大通首席執行官傑米·戴蒙在當日給股東的信中警告，美國最近的關稅政策很可能增加通脹並正在導致很多人認為美國有更大的幾率出現經濟衰退。