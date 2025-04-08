巴勒斯坦舉行大規模遊行呼籲停止加沙戰爭

中評社北京4月8日電／據新華社報導，在多個巴勒斯坦派別的號召下，約旦河西岸各省7日舉行罷工行動，多地爆發大規模抗議遊行，要求以色列停止在加沙地帶的軍事行動，恢復停火狀態。



根據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門7日發布的數據，自3月18日以來，以色列方面對加沙地帶多地發動襲擊，已造成至少1391人死亡、3434人受傷。