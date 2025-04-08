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菲律賓坎拉翁火山劇烈噴發
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2025-04-08 19:55:57
中評社北京4月8日電／據新華社報導，菲律賓火山地震研究所8日通報，位於該國中部的坎拉翁火山於當地時間8日5時51分發生劇烈噴發。
通報說，此次噴發形成了高達約4000米的巨型火山灰柱，並向西南方向飄散。
目前，該機構維持火山相關警戒級別為三級（共五級）。這意味著，火山存在岩漿活動跡象，岩漿正向地表移動，存在爆發性噴發、熔岩流及火山碎屑流等災害風險。
坎拉翁火山位於菲律賓內格羅斯島，是菲律賓最活躍的火山之一，最近一次劇烈噴發是在2024年12月，當地政府當時緊急疏散了火山周邊數萬名居民。
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