國家能源集團：資產注入

中評社北京4月8日電／據新華社微博消息，國家能源集團8日宣布，作為國資委國有資本投資公司試點單位，堅定看好中國資本市場發展前景，積極支持控股上市公司高質量發展。集團旗下相關控股上市公司已發布公告，從公司生產運營整體平穩、優化提升投資者回報、集團公司持續注入優質資產等方面向市場傳遞堅定信心，全力維護資本市場平穩運行。下一步集團將持續支持各控股上市公司深耕主責主業，增強核心競爭力，持續推進資產整合，兌現同業競爭承諾，實現優質資產向上市公司集聚，增強上市公司核心競爭力。