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聯合國：加沙地帶五分之一的人再次流離失所
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2025-04-08 19:46:17
中評社北京4月8日電／據央視新聞報導，當地時間4月7日，聯合國秘書長發言人斯特凡納·迪雅裡克表示，自3月18日戰火重燃以來，加沙地帶已有約40萬名巴勒斯坦人再次流離失所，相當於加沙地帶總人口的五分之一。迪雅裡克表示，以色列有必要採取措施來保障他們的安全和生存。
自上個月重新對加沙發動大規模地面軍事行動以來，以色列已經控制了該地區超過50%的土地，並在不斷擠壓巴勒斯坦人的生存空間。
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