共享市場機遇　中國零關稅政策紅利惠及多國

中評社北京4月8日電／據人民網報導，近年來，中國逐步擴大對最不發達國家單邊開放。2024年12月1日起，中國給予所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發展中大國和世界主要經濟體。老撾天然橡膠、坦桑尼亞蜂蜜、馬達加斯加羊肉等一大批來自這些國家的優質產品加速對接中國市場需求，為中國提供更多優質原材料和多樣化商品，也推動了相關國家產業發展和民生改善。



老撾天然橡膠



“希望我們的優質橡膠能更多地出口到中國”



清晨，陽光照射在老撾磨丁站的站台上。一列滿載天然橡膠的火車緩緩啟動，穿過中老鐵路友誼隧道，駛向中國境內。



天然橡膠是老撾主要的經濟作物，也是目前許多老撾種植戶的重要收入來源之一。2024年12月1日起，中國給予所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，老撾橡膠企業也迎來更大發展機遇。



“此前，按照中國—東盟自貿協定和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），老撾天然橡膠對華出口需繳納20%的最惠國稅率關稅。中國對原產於老撾的天然橡膠等產品實施零關稅政策以後，降低了老撾橡膠出口成本，進一步推動了老撾橡膠產品對華出口。”老撾農林農村發展研究院橡膠中心主任鬆本·賽雅翁表示。



從老撾首都萬象出發，沿著北部山區公路行駛，山林中不時可見一片片橡膠樹林。行駛近百公裡後，記者來到位於萬象省新河縣新河村的萬象制膠廠。該廠占地面積約10公頃，於2024年8月正式投產，第一期年產橡膠3萬噸，是老撾設備最齊全、工藝最先進、產能最大的制膠廠。



“如今，我們生產的橡膠在中國銷路很好。以前我們有4個倉庫存放產品，現在成本下降後，產品周轉更快，只要一個倉庫就夠了，這也減少了大量儲存貨物的風險。”萬象制膠廠生產車間技術主管通瑪尼說。