美國實施關稅霸凌　中國反擊底氣足

中評社北京4月8日電／據央視新聞報導，美國以所謂“對等”為名行霸權之實，中國堅決反制並展現出強大的抗壓能力。中國的開放、合作、穩定究竟意味著什麼？來看相關報導。



美國消費者新聞與商業頻道：中國經濟韌性強



美國關稅政策在全球範圍內掀起質疑和反擊浪潮。面對關稅威脅，中國經濟基礎穩、韌性足的基本面沒有變。專家稱，中國經濟能夠抵禦關稅衝擊。隨著人工智能飛速發展，中國的信心更足。中國經濟的韌性和創新能力使其足以應對外部壓力，而美國關稅政策不僅難以撼動中國，反而可能自損其經濟根基。中國在出口市場多樣化方面占據優勢，而美國消費者難以找到替代供應商。



美國彭博社：中國堅定反擊底氣足



美國濫用關稅武器試圖打壓中國，為自身謀求不合理的經濟和政治利益。中國以堅定的立場、精準的策略有力回擊。分析稱，中國之所以有底氣做出反擊，是因為作為全球最大製造業國家，中國通過數十年布局，已構建了足夠抵禦貿易戰衝擊的經濟體系。如今中國不僅是世界工廠，也是重要的市場，與世界大部分經濟體經貿往來非常頻繁，經濟、科技實力和國際影響力都不容小覷。



新加坡《聯合早報》：中國反制及時有力



在美國宣布“對等關稅”不到兩天，中國就宣布了反擊措施，中國這次反擊的時間和力度堪稱又快又強。經過過去幾年與美國的全方位博弈，中國經濟結構調整取得明顯進展，科技實力也在不斷增強。中國的產業鏈、供應鏈自主與市場替代能力明顯提升。中國可實施的應對措施還有很多，保留了充足的反擊空間。