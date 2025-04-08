江西—粵港澳大灣區經貿活動周成果豐碩

中評社北京4月8日電／據人民日報海外版報導，舉辦江西與粵港澳高層會晤，開展“1＋14”系列對接交流活動，進行重點投資企業走訪會見；達成招商引資簽約項目83個，簽約總金額450.46億元，涉及電子信息、裝備製造、新能源等重點產業……近日，2025年江西—粵港澳大灣區經貿活動周（簡稱經貿周）在廣東、香港、澳門等地舉行。



今年的經貿周以“融入大灣區，‘贛’出新精彩”為主題，通過高層會見、對接交流、平台互動等方式，推進“老區”與“灣區”在經貿、科技、服務貿易、文旅等領域的合作。



持續深化交流



“江西與粵港澳大灣區地緣相近、人緣相親、商緣相連。20多年來，雙方不斷推進交通互聯、經貿協作、產業協同，各領域交流合作不斷深化。”經貿周期間，江西省委副書記、省長葉建春說，大灣區是江西招商引資主要目的地，江西80%以上的利用外資來自香港和澳門。希望未來江西與大灣區更好地攜手合作，實現互利共贏。



在經貿周期間的多場高層會晤中，粵港澳三地的主要負責人都表達了繼續與江西加強交流合作、資源共享的看法。



香港特區行政長官李家超在活動期間表示，香港是江西最大的外資來源地和重要貿易夥伴，也是江西企業境外上市的主要資本市場。“特區政府會發揮香港作為‘超級聯繫人’和‘超級增值人’的角色，服務江西拓展國際市場。”



澳門特區行政長官岑浩輝表示，澳門定位為世界旅遊休閑中心，可與江西豐富的旅遊資源互補，合作共贏。未來澳贛兩地還可在經貿、中醫藥、文創、會展、高端服務等領域加強合作，歡迎江西進一步善用澳門獨特的中葡平台“走出去、引進來”。



“深圳與江西在各方面交流密切、合作成果豐碩。”廣東省委副書記、深圳市委書記孟凡利表示，深圳未來將進一步加強與江西交流對接，深化雙方在產業協作、科技創新、人才、貿易、市場開拓等各領域的務實合作。