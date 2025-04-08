緬甸強震後已發生99次餘震

中評社北京4月8日電／據央視新聞報導，緬甸氣象和水文局當地時間8日上午發布的報告顯示，截至當地時間8日4時18分，緬甸在3月28日強震後共發生了99次餘震，震級從2.8級到7.5級不等，最近一次震級為3.7級，加上3月28日當天發生的7.7級強震，共發生了100次地震。