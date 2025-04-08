促進澳門“一基地”建設聯委會召開工作會議

中評社北京4月8日電／據人民日報海外版報導，記者從澳門特區政府文化局獲悉，促進澳門“以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地”建設聯合工作委員會日前在北京召開2025年度工作磋商會議。文化和旅遊部副部長高政、澳門特別行政區政府社會文化司司長柯嵐、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任黃柳權等出席。



會議回顧2024年“一基地”建設的工作成果，就未來拓展內地與澳門文化交流合作進行磋商。高政表示，澳門具有多元文化共存、對外聯繫廣泛的獨特優勢，希望雙方能夠開拓思路、創新合作模式，整合優勢資源弘揚好中華文化，鼓勵加大國家藝術基金澳門方面的配套支持，夯實澳門文化繁榮發展人才基石，以及推動更多內地文藝精品力作走進澳門。



柯嵐指出，澳門將緊扣國家文化發展策略，扎實做好各項工作，以文化繁榮增進民生福祉，充分發揮“一國兩制”制度優勢，強化內聯外通作用，擦亮“東亞文化之都”城市名片，推動“一基地”建設邁上新台階。



黃柳權就進一步推動“一基地”建設提出多項意見，包括堅持規劃先行，落實“一基地”頂層設計，支持特區政府做好“一基地”中長期規劃，打造中西文明交流互鑒的重要窗口；支持研究推出更多國家惠澳文化政策，支持特區提升文化治理效能，推動澳門文化實現更大繁榮發展；發揮文化功能作用，推動內地與澳門文藝機構與藝術人才深度合作，促進澳門經濟社會發展等。



會上，高政、柯嵐簽署了《中華人民共和國文化和旅遊部與澳門特別行政區政府關於合作開展中國文化和旅遊海外推廣工作的協議》，以擴大國際“朋友圈”，發揮澳門作為精準聯繫人作用。