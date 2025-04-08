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國資委支持央企控股上市公司加大增持回購力度
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2025-04-08 20:18:24
中評社北京4月8日電／據新華社報導，記者8日就部分央企控股上市公司開展股票增持回購一事採訪了國務院國資委。國務院國資委有關負責同志表示，國務院國資委將全力支持推動中央企業及其控股上市公司主動作為，不斷加大增持回購力度，切實維護全體股東權益，持續鞏固市場對上市公司的信心，努力提升公司價值，充分彰顯央企責任擔當。同時，加大對央企市值管理工作的指導，引導中央企業持續為投資者打造負責任、有實績、可持續、守規矩的價值投資優質標的，為促進資本市場健康穩定發展作出貢獻。
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