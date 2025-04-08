澳門特區選管會向教育界講解選舉制度

中評社北京4月8日電／據人民網報導，澳門特區立法會選舉管理委員會7日舉辦“2025年第八屆立法會選舉——教育界講解會”，向學校代表介紹立法會選舉制度的相關規定，加深對選舉法的認識瞭解，並期望學校向學生宣導依法、公平、公正、廉潔的選舉理念，約200人參加講解會。



澳門特區選管會主席盛銳敏表示，澳門基本法規定，立法會是特別行政區的立法機關，明確立法會議員由澳門永久性居民擔任，多數議員由選舉產生。基本法附件二規定，從第五屆開始，立法會由33名議員組成，其中直接選舉產生的議員14名；間接選舉產生的議員12名；由行政長官委任的議員7名。這個制度安排既充分體現了“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治的方針，又符合澳門的歷史和現實。2001年，特區依據基本法制定《立法會選舉制度》，對立法會選舉制度作出具體規定。此後在2008年、2012年、2016年和2024年先後進行了4次修訂，不斷予以完善。回歸後，澳門特區依法選舉產生了第二、三、四、五、六、七屆立法會，每次選舉都得到社會各界的關心支持和選民的廣泛參與。今年將選舉產生第八屆立法會。



盛銳敏指出，選舉是公民教育的最佳題材之一，學校可借此讓學生認識選舉制度及依法、公平、公正、廉潔的選舉理念。選管會將於選舉日前設置模擬票站，讓學生親身體驗投票過程，認識如何盡公民義務。



澳門特區教育及青年發展局局長龔志明表示，學校教育是落實社會使命和責任的重要一環，教育界必須嚴格遵守立法會選舉制度及相關指引的規範，保證選舉在公平、公正和廉潔的環境下順利進行。教青局將持續優化學生公民教育，組織學生參與模擬投票，並製作有關素材供學校使用，加深學生對立法會選舉法的認識，瞭解作為選民的權利和責任，宣導公平選舉的理念。