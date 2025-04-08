中評社北京4月8日電／網評：上下同欲者勝，風雨同舟者興



來源：人民網 作者：鄭岩



近日，美國以各種借口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，引發國際社會強烈反應，中國第一時間採取必要反制措施。我們對貿易戰的立場是明確的：不惹事也不怕事。任何人都不要低估中國捍衛自身合法權益和發展利益的決心！



世界足夠大，容得下更多國家共同發展。不論南北西東，各國人民都有追求美好生活的權利。但任何國家都不應把一己利益凌駕於國際社會公利之上。美國單方面加征關稅，衝擊的是全球經濟秩序，損害的是各國人民共同利益。事實一再證明，貿易戰以損人開始、以害己告終。多年來，美方發起貿易戰，貿易逆差不降反升，就是最好的案例。在貿易戰的歧路上一意孤行，無助於解決美方自身問題，還將拖累全球經濟增長。



衝擊是必然的，但困難是暫時的。對中國而言，我們有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等諸多優勢條件；我們對美新一輪施壓已有預判，一系列超常規政策正在顯效，政策工具留有充分調整餘地。靠極限施壓，就想扭轉中國經濟的基本趨勢，就想遏制中國發展的前進步伐，永遠行不通、辦不到。



看當下，我們已與美國打了8年貿易戰，鬥爭經驗愈發豐富，發展信心不減反增。8年來，迎接逆全球化衝擊，中國外貿規模從30萬億元增長到43萬億元，不斷創造新高；8年來，應對“卡脖子”威脅，中國在全球創新指數排行榜中從17位上升至11位，活力愈發湧動。