中國電子宣布加快科技併購重組

中評社北京4月8日電／據新華社報導，中國電子信息產業集團有限公司4月8日宣布，中國電子堅定看好中國資本市場，加快推進高水平科技自立自強。中國電子基於對我國經濟長期向好的信心，堅定看好中國資本市場發展前景，著力推進高水平科技自立自強，打造國家網信事業戰略科技力量，通過加快回購、增持、併購重組等手段，不斷推動所屬上市公司加強市值管理，促進上市公司高質量發展，維護廣大投資者利益，增強投資者信心。