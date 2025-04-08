【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國電子宣布加快科技併購重組
http://www.CRNTT.com
2025-04-08 20:17:49
中評社北京4月8日電／據新華社報導，中國電子信息產業集團有限公司4月8日宣布，中國電子堅定看好中國資本市場，加快推進高水平科技自立自強。中國電子基於對我國經濟長期向好的信心，堅定看好中國資本市場發展前景，著力推進高水平科技自立自強，打造國家網信事業戰略科技力量，通過加快回購、增持、併購重組等手段，不斷推動所屬上市公司加強市值管理，促進上市公司高質量發展，維護廣大投資者利益，增強投資者信心。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國太保：堅定看好中國資本市場
(2025-04-08 20:16:23)
中國人壽集團：為資本市場注入“真金白銀”
(2025-04-08 20:15:40)
全國社會保障基金理事會：主動增持國內股票
(2025-04-08 20:09:57)
央行：必要時向中央匯金提供充足的再貸款支持
(2025-04-08 09:46:58)
香港交易所與迅清結算簽署合作備忘錄
(2025-03-05 13:21:44)
聚焦“五篇大文章” 資本市場改革持續深化
(2025-02-12 17:11:13)
資本市場做好金融“五篇大文章”
(2025-02-09 10:38:58)
五部門詳解中長期資金入市方案
(2025-01-23 17:53:42)
中國人民銀行：支持資本市場穩定發展
(2025-01-23 12:36:39)