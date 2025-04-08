中國太保：堅定看好中國資本市場

中評社北京4月8日電／據新華社報導，中國太平洋保險（集團）股份有限公司4月8日表示，作為綜合性保險集團，中國太保堅信中國經濟長期向好的基本面沒有改變，堅定看好中國資本市場發展前景。中國太保將堅持長期投資、價值投資、穩健投資，發揮保險資金長期投資優勢，做市場真正的耐心資本，加大戰略性新興產業、先進製造業、新型基礎設施等領域投資力度，服務新質生產力發展，為維護市場穩定運行貢獻力量。