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中國人壽集團：為資本市場注入“真金白銀”
http://www.CRNTT.com   2025-04-08 20:15:40


　　中評社北京4月8日電／據新華社報導，中國人壽集團4月8日表示，作為保險行業“頭雁”，公司立足長期投資、價值投資、穩健投資、責任投資的理念，努力成為服務資本市場發展的主力軍，為資本市場注入“真金白銀”。

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