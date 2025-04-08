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新華保險：將加大權益類底倉資產配置
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2025-04-08 20:15:03
中評社北京4月8日電／據新華社報導，新華保險4月8日表示，作為一家國有大型金融企業和重要機構投資者，新華保險堅定看好中國經濟、看好中國資本市場。公司將認真落實國家關於推動中長期資金入市和國家金融監督管理總局《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》的要求，積極發揮好長期資本、耐心資本、高能級戰略資本的優勢，加大權益類底倉資產配置、國家戰略性新興產業股權投資力度，當好服務資本市場穩健發展、服務實體經濟的主力軍，高效服務新質生產力。
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