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中國華能宣布增持
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2025-04-08 20:14:22
中評社北京4月8日電／據新華社報導，中國華能集團有限公司4月8日宣布，基於對中國經濟長期平穩向好的堅定信心，持續積極履行控股股東責任，堅決支持控股上市公司在全面綠色轉型發展中緊抓機遇，加快發展，不斷為所有股東創造更好水平、更高質量的回報。為維護廣大投資者利益，中國華能將促使控股上市公司不斷提高公司質量，提升公司中長期投資價值，並積極開展股票增持，實現各方共贏。目前，中國華能控股的內蒙華電已經公告增持。
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