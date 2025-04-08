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中國中煤宣布增持
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2025-04-08 20:13:06
中評社北京4月8日電／據新華社報導，中國中煤8日宣布，基於對我國經濟長期向好的堅定信心，為維護資本市場平穩運行，提振投資者信心，支持控股上市公司持續、穩健、高質量發展，集團當日再次啟動對旗下控股上市公司的股份增持計劃。
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