全國社會保障基金理事會：主動增持國內股票

中評社北京4月8日電／據全國社會保障基金理事會網站消息，全國社會保障基金理事會始終堅持長期投資、價值投資、責任投資理念，堅定看好中國資本市場發展前景，主動融入國家發展戰略，近日已主動增持國內股票，近期將繼續增持。在積極開展股票投資的同時實現基金安全和保值增值。