西藏墨脫茶“騰空而起”

茶青裝在物流運輸箱中，隨著無人機騰空而起。（圖片來源：人民網） 中評社北京4月8日電／據人民網報導，雲霧彌漫，小雨瀝瀝。西藏林芝市墨脫縣墨脫村村民桑吉卓瑪將采好的茶青裝在物流運輸箱中，隨著最大載重50公斤、運輸距離15公里的無人機騰空而起，數分鐘後，20多公斤茶青便運到了10公里外的收購點。



“之前人工背下山再送到收購點要很久，有的茶園更遠、更高，而且墨脫春季經常下雨，運送茶青的道路也泥濘難行，這次用上無人機又快又方便。”桑吉卓瑪說。



為探索無人機應用的新領域、新模式、新場景，推動西藏低空經濟有序發展，近日，西藏乙宙科技公司攜手快遞物流企業，在墨脫縣政府的統籌下開展無人機物流配送、農副產品運輸、茶園空中巡檢、森林自動巡護、道路交通指揮等低空應用多場景試飛和測試。



墨脫公路目前實行“雙進單出”通行政策，快遞運輸效率受到制約。林芝電商協會常務副會長、林芝圓通速遞總經理李鳳偉也體會到了無人機科技應用帶來的突出成效。



“這次試飛是從墨脫縣城的網點直接到村裡，配送路程15公里左右，之前開車要40分鐘左右，此次無人機運輸飛到村裡只用了幾分鐘。”李鳳偉說：“如果能夠廣泛應用，快遞進村將更方便。”



據悉，除了有此次試飛的無人機，還有運輸150公斤左右的雙旋翼汽油動力重載無人機，飛行距離超過110公里，高度超過6000米，北斗定位可以保障飛行航線準確和安全。



“後期，我們將協同有關部門進行試飛，助力墨脫農特產品及時運出去，應急物資快速運進來。”無人機技術支撐單位飛手馬瑋駿介紹。



試飛現場，墨脫縣常務副縣長楊彥龍等和農業農村部門工作人員詳細瞭解多種類型的無人機適用場景、運營機制、管理模式等。楊彥龍表示，將探索建設低空物流網絡，依托電商平台打破地理桎梏，讓“墨脫優品”迅捷便利投遞到更多消費者手中。