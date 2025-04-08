青海烏蘭泉溝墓出土王冠重現華光

修復後的珍珠冕旒龍鳳獅紋嵌寶石王冠。（圖片來源：新華網） 中評社北京4月8日電／據新華網報導，一頂珍珠冕旒龍鳳獅紋嵌寶石王冠靜靜陳列於恒溫展櫃中。冠體上翼龍昂首，立鳳振翅，雙獅威嚴，珍珠冕旒如星垂落，遊客輕觸屏幕，三維圖像便帶著這件珍寶緩緩旋轉。



這件出土於青海省海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣泉溝一號墓的王冠，與同出的綠鬆石金杯經過兩年精心修復，目前正在海西州民族博物館展出。特別定制的展櫃中，還可以看到王冠內襯的絲綢殘片和復原後的珍珠冕旒。



2019年，考古人員在搶救性發掘烏蘭泉溝吐蕃時期壁畫墓時，在墓室暗格中發現一個木箱，裡面存放著這件方形王冠和綠鬆石金杯。



中國社會科學院考古研究所研究員仝濤用“三個首次”概括了這次發現：“這是青藏高原首次發現吐蕃時期壁畫墓、彩繪漆棺，以及墓葬暗格。”根據出土物特徵和壁畫內容風格，考古學家推測該墓葬為吐蕃時期，碳14和樹木年輪斷代顯示為公元8世紀初，而墓葬所在的柴達木盆地北緣地處絲綢之路青海道戰略要衝。



“剛出土時，整個王冠破碎糟朽非常嚴重、一碰就斷。”中國社會科學院科技考古與文化遺產保護重點實驗室助理研究員黃希告訴記者，看到王冠殘件時既震驚於它的精美華麗，又感到壓力倍增。



最複雜的挑戰來自結構性復原。“因為暗格木箱坍塌，王冠和冕旒的結構受到嚴重破壞，冕旒的串珠多已脫離原位，寶石的原始排列方式沒有明確參照。金冠和金杯表面鑲嵌的寶石大量脫落，需要一一定位回貼。”黃希說。



王冠的主體厚度不到200微米，幾乎是3張A4紙叠加的厚度，構成冕旒的2400多顆寶石散落如沙……專家介紹，面對青藏高原鹽碱侵蝕下“骨質疏鬆”的金屬文物，修復團隊創新性地使用激光焊接技術修復，金冠片整體焊接了上萬個點。



耗時最長的環節是冕旒的復原。通過墓室清理全程的影像記錄、文物定位記錄和顯微照片、X射線成像，黃希和同事李其良圍繞冕旒的形制反復修改了11個版本，推敲每顆珠子之間的對應和連接關係，有時為了定位一顆珠子要反復討論三四天。



“為了保證文物本體的‘長治久安’，我們用平均1毫米的針腳把文物固定在仿制的襯布與覆紗之間進行展示，修復後的王冠紡織品內襯則以平面方式展陳。”中國社會科學院科技考古與文化遺產保護重點實驗室副研究員王丹表示，這樣不僅能夠更好地保護原文物，還能兼顧展示效果，讓觀眾直觀感受到王冠的歷史原貌與工藝細節。



有學者認為，這件王冠前的冕旒或許受中原內地的影響，配套的鋬指金杯融合了中亞藝術風格，王冠上的綠鬆石、青金石、玻璃、石榴石和珍珠等，則是絲綢之路青海道商貿往來的實證。



青海烏蘭泉溝吐蕃時期壁畫墓曾入選2019年度全國十大考古新發現。2018年至2019年由中國社會科學院考古研究所、海西州民族博物館、烏蘭縣文體旅遊廣電局聯合對該墓葬進行了發掘。