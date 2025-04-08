聽中國交響樂之春序曲響起

中評社北京4月8日電／據中國青年報報導，清明小長假期間，國家大劇院第九屆中國交響樂之春如約而至：4月4日維也納交響樂團、4月6日京津冀聯合樂團接連亮相，通過東西方音樂的交融與碰撞，為觀眾呈現了兩場風格迥異的音樂盛宴，“雙開幕”的特別策劃也為本屆中國交響樂之春拉開了帷幕。



第九屆中國交響樂之春將持續至4月30日。來自全國11個省市的21支職業交響樂團、22位指揮名家及眾多藝術家將聯袂獻上26場精彩音樂會，以多元視角展現中國交響樂的蓬勃生機與時代魅力。演出陣容匯聚湯沐海、俞峰、餘隆、李心草、彼得·波佩爾卡、帕沃·雅爾維等國內外指揮名家，揚·沃格勒、殷承宗、宋飛、於紅梅、宋元明等著名演奏家、歌唱家，他們將帶來一場場經典樂章的精彩演繹。



參演的22支樂團中，既有維也納交響樂團，香港管弦樂團，國家大劇院管弦樂團、合唱團，中國交響樂團，中國愛樂樂團等國內外知名院團，也有南昌交響樂團、昆明聶耳交響樂團等地方特色院團。此外，泉城交響樂團等“新面孔”也將首次亮相“交春”，為中國交響樂事業注入活力。



本屆交響樂之春活動在演出曲目的選擇上兼顧經典與創新，既有約翰·施特勞斯、肖斯塔科維奇、拉威爾等西方音樂家的古典名作，也有聶耳、冼星海等中國作曲家的經典作品。各地院團委約創作的交響樂新作也將紛紛登場，其中，曾創作北京冬奧會主題曲《雪花》的作曲家張帥的新作《江西組曲》，將於4月9日由南昌交響樂團演奏。