沈陽故宮大政殿等部分建築進行維護保養

這是4月6日拍攝的保養維護中的沈陽故宮大政殿（無人機照片）。（圖片來源：新華網） 中評社北京4月8日電／據新華網報導，根據沈陽故宮博物院發布的公告，2月25日至5月30日，沈陽故宮對東路的大政殿、正紅旗亭、鑲紅旗亭、井亭屋面進行保養維護。始建於1625年的沈陽故宮，是中國保存完好的兩座古代宮殿建築群之一。