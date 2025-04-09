香港國際創科展將開幕 聚焦五大科技領域

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月9日電（記者 盧哲）由香港特別行政區政府創新科技及工業局和香港貿易發展局（香港貿發局）組織舉辦的國際創科營商周（BIT Week）於4月拉開帷幕。其中第3屆香港國際創科展（InnoEX）及第21屆香港春季電子產品展（春電展），將於4月13至16日在灣仔香港會議展覽中心舉行。主辦方8日舉行記者會表示，展會將聚焦五大科技領域，探索低空經濟、人工智能、機械人技術等最新發展，彰顯香港建設國際創科中心的優勢。



在8日舉行的記者會上，香港貿發局副總裁張淑芬表示，今年香港國際創科展及香港春季電子產品展吸引來自29個國家及地區的超過2800家展商參與，非常國際化。當中InnoEX將聚焦低空經濟、人工智能等熱門領域，春電展則會展示打造智慧生活的電子產品。作為國際創科營商周（BIT Week）核心活動，兩展將深化國際創科合作，加快推動香港發展成為國際創新科技中心。



今年InnoEX以“創新 • 智動 • 起飛”為主題，邀請來自全球多個國家和地區的展商參與，展示其智慧解決方案。展商來自香港、中國內地、澳門；東盟的馬來西亞、新加坡和泰國；其他亞洲國家包括印度、日本和韓國；歐洲的法國、盧森堡、波蘭、瑞典和英國；及澳洲、加拿大、阿聯酋。



據悉，InnoEX一連四天展會每天設有主題日，深入探討不同科技領域，並提供中小企解決方案，協助各行業利用科技解決痛點及開創新機遇。香港特區政府早前公布首批低空經濟“監管沙盒”試點項目，InnoEX亦緊貼市場趨勢，展示多家無人機和空中汽車企業的方案。此外，展會第一天（4月13日）以低空經濟為主題，邀請內地無人機巨企及打造“低空智聯網”的跨國企業等參與，由專家分享中國內地推動低空經濟的策略，並探索香港相關發展路向。當天另一主題為科技經濟， 香港特別行政區政府引進重點企業辦公室將特別呈獻“科技驅動產業及經濟大會”，匯聚各地政府官員及科技領袖，分享創新與可持續發展策略。