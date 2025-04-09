中評鏡頭：香港創科記者會上的科技元素

春電展展商Dongguan Ruyuan Intelligent Technology 展示3D裸眼全息屏（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月9日電（記者 盧哲）由香港特別行政區政府創新科技及工業局和香港貿易發展局（香港貿發局）組織舉辦的國際創科營商周（BIT Week）於4月拉開帷幕。其中第3屆香港國際創科展（InnoEX）及第21屆香港春季電子產品展（春電展），將於4月13至16日在灣仔香港會議展覽中心舉行。主辦方8日舉行記者會介紹，展會將聚焦五大科技領域，探索低空經濟、人工智能、機械人技術等最新發展，彰顯香港建設國際創科中心的優勢。而當天在記者會上，科技元素十分亮眼，不同領域的展商都展示了自己帶來的最新成果。



在記者會現場，香港應用科技研究院展示了送藥無人機；產品可靠性暨系統安全研發中心則展示了泊車管理系統；InnoEX展商PB Technology的智能機械臂，將可應用於智能製造等；展商Refract帶來的VR拳擊遊戲讓體驗者沉浸式感受遊戲樂趣。而在記者會現場，InnoEX展商Zero Zero Robotics還用外形小巧的無人機為出席嘉賓拍攝了視頻和合照……



據介紹，今年InnoEX以“創新 • 智動 • 起飛”為主題，邀請來自全球多個國家和地區的展商參與，展示其智慧解決方案。展商來自香港、中國內地、澳門；東盟的馬來西亞、新加坡和泰國；其他亞洲國家包括印度、日本和韓國；歐洲的法國、盧森堡、波蘭、瑞典和英國；及澳洲、加拿大、阿聯酋。



InnoEX一連四天展會每天設有主題日，深入探討不同科技領域，並提供中小企解決方案，協助各行業利用科技解決痛點及開創新機遇。香港特區政府早前公布首批低空經濟“監管沙盒”試點項目，InnoEX亦緊貼市場趨勢，展示多家無人機和空中汽車企業的方案。