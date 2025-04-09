李家超：特區救援隊專業勇敢無私

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月9日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，正在緬甸地震災區協助搜救工作的香港特區救援隊表現專業、勇敢、無私，當局會審視救援隊的整體工作，決定他們何時回港。



李家超表示，在4月2日，中國救援隊和香港救援隊聯合搜查，在一個坍塌了的酒店瓦礫中，拯救了一名已經受困超過120小時的52歲緬甸籍男子。我們都很鼓舞，亦很支持香港特區救援隊的工作。



李家超亦表示，在過去一星期，救援隊面對不少挑戰，包括災區的大規模樓宇倒塌，很多道路裂開，交通中斷，市內電訊亦中斷，天氣很炎熱，亦充滿粉塵，街頭亦彌漫著一些難聞的氣味，有蚊患。但是特區救援隊都是竭心地以團隊精神克服挑戰，爭分奪秒進行搜救，表現專業、勇敢、無私，他們亦利用機會在當地義診。



李家超稱，特區政府各個部門每日都與救援隊進行視像會議。我們都很期待救援人員在完成任務後安全、盡快返回香港，與家人再次見面。在物資方面，我們亦提供了超過20公噸的救援物資。相信隨著時間過去，救援的實質工作會不斷遇到其他困難，成功的可能性亦會逐步降低。特區政府會審視救援隊的整體工作，決定他們何時返回香港。

