日防衛相向北約秘書長表示有意參加援烏組織

中評社香港4月8日電／共同社報導，日本防衛相中谷元8日與訪日的北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特在防衛省舉行會談。關於持續受到俄羅斯進攻的烏克蘭，中谷表示防衛省有意參加作為司令部對實施軍事訓練和提供裝備等進行協調的NATO支援組織。呂特對此表示歡迎，今後將面向參加推進協調。



會談伊始，中谷就參加支援組織稱：“從收集俄羅斯侵略烏克蘭的教訓這一點上來說也很有意義。”他還強調：“我們所處的安全保障環境的嚴峻度增加了。”



呂特提及中國、朝鮮和俄羅斯的軍事行動，指出“形成了損害全球安定的狀況”。他認為歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障密不可分，對日本增加防衛費表示了歡迎。



兩人還同意基於寫明在太空、網絡和虛假信息應對上協作的“個別針對性夥伴關係計劃”（ITPP）來推進合作。



在會談前，呂特訪問了海上自衛隊橫須賀基地（神奈川縣）。他登上最先進護衛艦“最上”號，傾聽了隊員關於探測水雷的水中無人機等裝備的介紹。



考察後，在被媒體詢問如何看待中國軍隊在台灣周邊的軍事演習時，呂特回答說：“我正在關注此事。這顯然是不穩定的徵兆。”他還表示將在防衛產業領域推進與日本合作。



呂特9日將與首相石破茂舉行會談。