快評：原來大搞“窮台戰略”的是民進黨自己

中評社香港4月9日電／美國關稅戰引發亞太股市“大跳水”後逐步企穩止跌，東京日經指數反彈6%，香港恒生指數反彈1.5%，反觀台股4月8日並未停止跌勢，收盤價不僅創下史上第8大跌幅，近2個交易日蒸發更超過6萬億新台幣，有媒體統計“平均每個股民損失50萬”。



正當島內科技巨頭市值大損、本土產業焦頭爛額之際，民進黨當局手足無措，甚至逼到黨內喊出“蔡英文重出江湖”，說明民進黨近段時間以來的經貿、涉外政策，已經觸發各方面怒火，正從三個方面產生惡果：一是“割肉”，為了對抗大陸，把台灣民脂民膏交給美國當“保護費”；二是“放血”，無視、也無能解決高關稅對傳統產業的衝擊，後座力遠未顯現；三是“剮心”，把台灣高科技企業送給美國，哪天被特朗普要求改為“美國國企”都不令人意外。



割肉、放血、剮心，這不禁讓人聯想到，過去幾年曾在網上有一個詞叫做“窮台戰略”，執行者不就是民進黨當局自己嗎？



當然，所謂“窮台”只是一種民間討論。大陸方面始終堅定認為，兩岸經濟同屬中華民族經濟，支持兩岸經濟互利共贏，深化兩岸經濟融合，做大兩岸共同市場的蛋糕，兩岸關係好，必能增進台灣民生福祉。然而，民進黨當局對大陸實行高關稅壁壘、貿易歧視，對兩岸經濟“脫鈎斷鏈”，頑固阻撓ECFA後續協議落實與協商，大到電動車，小到“螺螄粉”，都令島內老百姓可望不可及。



國民黨“立委”謝龍介呼籲賴清德和緩兩岸、釋出善意，台灣在大陸市場找到出口，才能在貿易戰間得到喘息。學者林祖嘉示警，特朗普對台課徵高關稅，ECFA早收清單又恐面臨全面終止，台灣傳統產業將會變得很慘。然而，對於這些建言和提醒，民進黨當局聽得進去嗎？