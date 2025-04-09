﻿發改委：推動政策落地見效　助民企紓困

圖：4月8日，國家發展改革委召開座談會，邀請5家民營企業與會，聽取應對美國加征關稅的舉措及建議。圖為江蘇天合光能生產車間內，工人封包電池片邊緣。／中新社（圖片來源：大公網） 中評社北京4月9日電／據大公報報導，4月8日，國家發展改革委主任鄭栅潔主持召開座談會，邀請江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等5家民營企業與會，聽取宏觀政策在微觀主體的落實情況及建議，聽取應對美加征關稅的舉措及建議，聽取穩外貿、穩就業的意見及建議。



鄭栅潔表示，國家發展改革委將加快推動已出台政策落地見效，加強政策預研儲備並把握好政策出台時度效，全力推動經濟持續回升向好。積極幫助企業解決實際困難，促進民營經濟健康發展、高質量發展。



民企：對美國加征關稅已有準備 有信心克服困難



據國家發展改革委網站消息：會上，5位企業負責人結合本企業發展實際和所在行業發展現狀，介紹了對國家有關政策舉措落實的實際感受以及企業加快轉型升級、應對外部風險挑戰等情況，並提出了相關政策建議。



與會企業負責人均認為，對美國加征關稅已有準備，正在積極採取應對措施，同時國內發展環境穩定、市場空間廣闊，企業有信心在中共中央堅強領導下克服困難、取得突破、實現更好發展。



對民企關心問題逐一回應



鄭栅潔與大家進行了坦誠深入的互動交流，對關心的問題逐一作出回應。



鄭栅潔表示，微觀主體對宏觀政策落實情況的感知最直接、感受最真實，與民營企業開展常態化溝通交流是制定完善宏觀政策的有效途徑。民營經濟已經形成相當的規模、占有很重的分量，是吸納城鎮就業的主要渠道，在穩增長、穩就業中發揮重要作用。